Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο Elton John

Ο Έλτον Τζον σε αναπηρικό αμαξίδιο

Tον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες φωτογραφίες με τον Elton John να μετακινείται καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Συγκεκριμένα, ο 75χρονος τραγουδιστής εθεάθη στο αεροδρόμιο της Λειψίας, φορώντας τα αθλητικά του ρούχα και μάσκα προστασίας από τον κορωνοϊό, ενώ ήταν καθισμένος στο αμαξίδιο.

