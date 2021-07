Οργιάζουν στις ΗΠΑ οι φήμες, τις τελευταίες ώρες, ότι η πρώην σύζυγος του Μπραντ Πιτ, Αντζελίνα Τζολί, είναι σε σχέση με τον πασίγνωστο τραγουδιστή The Weeknd (Abel Tesfaye).

Αντζελίνα Τζολί - The Weeknd: Είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ;

Η 46χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ και ο 31χρονος Καναδός ράπερ εθεάθησαν να δειπνίζουν μαζί στο ιταλικό εστιατόριο ‘’Giorgio Baldi’’ της Σάντα Μόνικα το βράδυ της Τετάρτης.

Η Τζολί φορούσε μια μπεζ καμπαρντίνα και μαύρη μάσκα για την προστασία της από τον κορωνοϊό, ενώ ο ράπερ είχε ακάλυπτο το πρόσωπό του. Οι δυο τους κάθισαν αρκετές ώρες στο ιταλικό εστιατόριο, το οποίο ειναι «στέκι» πολλών celebrities.

Αμέσως μετά την κοινή τους αποχώρηση από από το εστιατόριο, πολλοί έσπευσαν να κάνουν λόγο για το νέο hot ζευγάρι του Χόλιγουντ. Ορισμένοι, όμως, πιστεύουν ότι η οι δυο τους συναντήθηκαν για επαγγελματικούς λόγους.

.@theweeknd spotted out with Angelina Jolie in new pictures📸 pic.twitter.com/4gsOxDYl6t