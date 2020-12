Άλλος άνθρωπος ο Jeff Bridges: Δίνει γενναία μάχη με τον καρκίνο

Ήταν τέλη Οκτωβρίου όταν ο Jeff Bridges μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με λέμφωμα, μια αιματολογική κακοήθεια που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, δηλαδή τους λεμφαδένες.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη «μάχη» με τον καρκίνο ο διάσημος ηθοποιός είναι αγνώριστος. Στη φωτογραφία που πόσταρε στο Twitter ποζάρει με ξυρισμένο κεφάλι, αλλά με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χείλη δείχνοντας πως η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη.

Ο 71χρονος Χολιγουντιανός ηθοποιός δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει συγγενείς, φίλους, αλλά και τους θαυμαστές του για την αγάπη που του δείχνουν όπως και τα μηνύματα στήριξης που δέχεται όλο αυτό το διάστημα με την περιπέτεια της υγείας που αντιμετωπίζει.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας που επικοινωνήσατε μαζί μου αυτή τη δύσκολη στιγμή. Νιώθει κανείς τόσο ζεστά όταν λαμβάνει ευχές για περαστικά και καλοτυχία...Αυτό το πράγμα που λέγεται καρκίνος φέρνει κι άλλα μαζί του. Μία αίσθηση ευγνωμοσύνης, ευλογίας, αναγνώρισης όσων αξίζουν στη ζωή - όπως, απλά πράγματα, η αγάπη. Όταν παίρνεις τόση αγάπη. Παντού και πάντα. Και εγώ την αισθάνομαι ρε φίλε. Και την εκτιμώ. Είναι εθιστική και κολλητική - σαν ένας θετικός ιός! Ο καρκίνος σε κάνει να καταλαβαίνεις πόσο λίγο χρόνο έχεις σε αυτή τη ζωή. Το κατάλαβα. Και κατάλαβα ότι, αν έχω κάτι να πω, πρέπει να το κάνω άμεσα. Αν θέλετε, θα μοιραστώ την εμπειρία μου και το πώς τη βιώνω σε αυτό το site. Και μην ξεχνάτε: σε αυτή τη ζωή, είμαστε όλοι μαζί.», ανέφερε στο «χειρόγραφο» σημείωμα που ανήρτησε στο site του.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Jeff Bridges αποφασίζει να επικοινωνήσει με τους διαδικτυακούς του φίλους. Όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει η θεραπεία του δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter από το δωμάτιο που νοσηλευόταν ποζάροντας χαμογελαστός στον φακό, δίχως να τον απασχολούν οι οροί.

«Σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνήσατε μαζί μου σε αυτή την περίοδο. Είναι πολύ ωραίο το αίσθημα όταν λαμβάνεις τόσες ευχές και αγάπη», είχε γράψει.

