Jeff Bridges: Δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

O Jeff Bridges, πριν από λίγο καιρό, ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με λέμφωμα, μια αιματολογική κακοήθεια που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, δηλαδή τους λεμφαδένες.

Οι θεράποντες ιατροί του συνέστησαν να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία και εκείνος υπάκουσε στις οδηγίες του. Ο Χολιγουντιανός ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και εκτός από την οικογένειά του στο πλευρό του βρίσκονται και οι θαυμαστές του.

Ο γνωστός πρωταγωνιστής δημοσίευσε μια φωτογραφία στο Twitter από το δωμάτιο που νοσηλεύεται ποζάροντας χαμογελαστός στον φακό, δίχως να τον απασχολούν οι οροί.

«Σας ευχαριστώ όλους που επικοινωνήσατε μαζί μου σε αυτή την περίοδο. Είναι πολύ ωραίο το αίσθημα όταν λαμβάνεις τόσες ευχές και αγάπη», έγραψε θέλοντας να ευχαριστήσει τους θαυμαστές του που του στέλνουν μηνύματα για ταχεία ανάρρωση.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp