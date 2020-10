Jeff Bridges: «Διαγνώστηκα με λέμφωμα. Ξεκινάω θεραπεία»

Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας αντιμετωπίζει ο Jeff Bridges, ο οποίος διαγνώστηκε με λέμφωμα, μια αιματολογική κακοήθεια που προσβάλλει το λεμφικό σύστημα, δηλαδή τους λεμφαδένες.

Ο διάσημος ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσω μίας ανάρτησής του στο Twitter.

«Διαγνώστηκα με λέμφωμα. Παρότι είναι μία σοβαρή ασθένεια, αισθάνομαι τυχερός που έχω μία σπουδαία ομάδα γιατρών και η πρόγνωση είναι καλή. Ξεκινώ θεραπεία και θα σας ενημερώνω για την ανάρρωσή μου. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη από την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας και τις ευχές σας. Και μια που έχω την προσοχή σας, σας παρακαλώ θυμηθείτε να πάτε να ψηφίσετε. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Vote.org. Με αγάπη Jeff», έγραψε ο Jeff Bridges.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020