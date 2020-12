Mariah Carey: Ο λόγος που λατρεύει τα Χριστούγεννα είναι πολύ στενάχωρος

«Πιστεύω ότι είναι απλά η λαχτάρα που είχα ως παιδί, που ήθελα πάντα τα πράγματα να είναι τέλεια στις διακοπές των Χριστουγέννων και ποτέ δεν ήταν. Κάποιος χαλούσε πάντα τη στιγμή, πάντα αυτά τα δυσλειτουργικά μέλη της οικογένειας που ερχόντουσαν και τα διέλυαν όλα. Έδωσα υπόσχεση στον εαυτό μου ότι δεν θα επιτρέψω να μου συμβαίνει αυτό πια», είπε χαρακτηριστικά η Mariah Carey στη νέα της συνέντευξη στο περιοδικό ‘’Elle’’.

Να θυμίσουμε ότι η Carey έχει μιλήσει ανοιχτά για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια μέσα από το βιβλίο της ‘’The Meaning of Mariah Carey’’ εξιστορώντας τις εφιαλτικές στιγμές ενδοοικογενειακής βίας που βίωσε ως παιδί και που την οδήγησαν να αποκοπεί από την οικογένειά της και το άρρωστο εκείνο περιβάλλον.

Πότε ήρθαν τα ονειρεμένα Χριστούγεννα για τη Mariah Carey;

Τα ονειρεμένα αυτά Χριστούγεννα που από μικρή λαχταρούσε ήρθαν, όπως εξομολογήθηκε, μετά το 1997 και αφού χώρισε από τον πρώην σύζυγό της, Tommy Mottola.

Η επιτυχημένη τραγουδίστρια πλέον, ζει κάθε χρόνο παραμυθένιες γιορτές και φροντίζει να μένουν αξέχαστες στα παιδιά της, που απέκτησε από τον επίσης πρώην σύζυγό της, Nick Cannon.

«Πηγαίνω σε ένα χιονισμένο μέρος. Έχει ελάφια. Δεν το φαντάζομαι αυτό. Ο Άγιος Βασίλης έρχεται και χαλαρώνει με τα παιδιά. Και ακόμα και να μην είχα παιδιά, θα το έκανα αυτό», πρόσθεσε στη συνέντευξή της η καλλιτέχνιδα που όλοι έχουμε ταυτίσει με τα Χριστούγεννα λόγω της μεγάλης της μουσικής επιτυχίας ‘’All I Want For Christmas Is You’’.