Αυτό το χριστουγεννιάτικο τραγούδι βρίσκεται πάλι φέτος στην κορυφή

Το «All I Want For Christmas Is You» της Mariah Carey είναι αναμφίβολα το πιο δημοφιλές και διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι στον κόσμο.

Η εορταστική περίοδος έχει απολύτως ταυτιστεί με το συγκεκριμένο κομμάτι, καθώς ειδικά τις ημέρες εκείνες ακούγεται διαρκώς σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η τεράστια επιτυχία που σημειώνει από την ημέρα κυκλοφορίας του (το 1994) έως σήμερα, έχει αποφέρει στα ταμεία της διάσημης τραγουδίστριας μέχρι στιγμής το ποσό των 60 εκατομμύρια δολαρίων.

Το «All I Want For Christmas Is You» έχει κατακτήσει εκτός από την καρδιά του κόσμου και την κορυφή των charts παγκοσμίως. Αρκεί για φέτος να αναφέρουμε ότι ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή των UK Charts.