Αυτή είναι η λίστα με τους δέκα πιο δημοφιλείς ηθοποιούς για το 2020

Η ιστοσελίδα IMDb (the Internet Movie Database) ανακήρυξε τους δέκα κορυφαίους ηθοποιούς για το 2020.

Όπως βλέπετε, πολλοί από αυτούς απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα μέσα από τις ταινίες του Netflix και έκαναν σπουδαία χρονιά παρά την πανδημία του κορωνοϊού.

Η κατάταξη διαμορφώθηκε με βάση με τις βαθμολογίες στο STARmeter, ενώ τα ονόματα που συνέθεσαν την τελική δεκάδα ήταν οι ηθοποιοί με τις περισσότερες αναζητήσεις τον τελευταίο χρόνο.

10. Henry Cavill

Το 2019 ο Cavill πρωταγωνίστησε με μεγάλη επιτυχία στη σειρά The Witcher του Netflix και στο φιλμ Enola Holmes. Έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα, ενώ το κοινό του περιμένει να τον δει να ενσαρκώνει τον Superman στο Justice League Zack Snyder Cut.

9. Linda Cardellini

Η καριέρα της Cardellini εκτοξεύτηκε από τη στιγμή που έπαιξε στη σειρά του Netflix Dead To Me.

8. Anya Taylor-Joy

Η ερμηνεία της Anya Taylor - Joy στη σειρά μικρού μήκους του Netflix The Queen’s Gambit, έπεισε ακόμα και τον πιο απαιτητικό θεατή και τον ώθησε στο να αναζητήσει την εξαιρετικά ταλαντούχα ηθοποιό.

7. Aidan Gallagher

Ο μόλις 17 χρονών Aidan Gallgher πρωταγωνιστεί στο «The Umbrella Academy» επίσης του Netflix καταφέρνοντας με τον ρόλο που υποδύεται να κατακτήσει την καρδιά των οπαδών της σειράς

6. Margot Robbie

Η Margot Robbie πρωτανίστησε στην ταινία «Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn», η οποία πρόλαβε να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους πριν το ξέσπασμα της πανδημίας

5. Erin Moriarty

Η Erin Moriarty με τη συμμετοχή της στη σειρά Erin «The Boys» του Amazon Prime Video, τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα.

4. Millie Bobby Brown

Η Millie Bobby Brown είναι το μεγάλο αστέρι του Netflix. Το όνομά της ακούγεται διαρκώς, τόσο για το φιλμ «Enola Holmes», όσο και για τη συνέχεια της σειράς «Stranger Things» που ανέδειξε τις υποκριτικές της ικανότητες.

3. Anya Chalotra

Η Anya Chalotra στον ρόλο της Yennefer στη σειρά “The Witcher” προκάλεσε ντελίριο.

2. Julia Garner

Η Garner έχει αποσπάσει ήδη 2 Primetime Emmy για την ερμηνεία της στη σειρά Ozark, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που αξιώνουν πως θα διεκδικήσει και βραβείο Όσκαρ για την ταινία The Assistant.

1. Ana de Armas

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Ana de Armas. Η ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστή από το Knives Out, ενώ πρόκειται να τη δούμε και στη νέα ταινία του James Bond «No Time to Die».Επιπλέον, την περίοδο αυτή γυρίζει το φιλμ Deep Water, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί με τον σύντροφό της, Ben Affleck.