Η Τζένη Μπότση μας δείχνει το δωμάτιο της κορούλας της

Βρείτε μια γωνία του σπιτιού σας που να σας κάνει να χαμογελάτε!! Θα περάσουμε πάλι καιρο στα σπίτια μας, μακρυά από τους αγαπημένους μας! Υπομονή χρειάζεται!! Και δύναμη για τη συνέχεια γιατί σίγουρα όλοι θα μετρηθούμε με τους εαυτούς μας! Εύχομαι να τελειώσουμε γρήγορα από όλο αυτό και να αγκαλιαστούμε ξανά, χωρίς φόβο!!

A post shared by Jenny Botsi (@jennybotsi) on Nov 5, 2020 at 11:57am PST