Τζένη Μπότση: Η cute φωτογραφία με την 11 μηνών κορούλα της!

11 μηνών και παίζουμε σαν να μην υπάρχει αύριο....Σηκώνεται πια και διεκδικεί ο,τι θέλει.... που και να αρχίσει το τρέξιμο

A post shared by Jenny Botsi (@jennybotsi) on Oct 19, 2020 at 9:31am PDT