Στο νοσοκομείο ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ

Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς υποβλήθηκε ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έβαλε βαλβίδα αορτής συμβατή με τη νέα του πνευμονική βαλβίδα από την τελευταία μου χειρουργική επέμβαση που είχε κάνει.

Ο Άρνολντ ήδη είναι πολύ καλή καλύτερα στην υγεία του και θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για να μην ανησυχούν.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA