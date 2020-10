Αλίκη Κατσαβού: «Δεν είμαι ακόμα έτοιμη να βγάλω τα μαύρα»

Ευχαριστώ για την αγάπη σας! Δεν είμαι ακόμα έτοιμη, να βγάλω τα μαύρα, κι όχι γιατί με απασχολεί τι θα πει ο κόσμος. Υπόσχομαι όμως να προσπαθήσω για χάρη του παιδιού. . . . #ifeelloved #thankful #blackclothes #grief #compassion

