Κατσαβού: Το σχόλιο του Φοίβου που την έκανε να «καταπιεί» τη γλώσσα της

🐈 Χθες σε μια βόλτα με το Φοίβο, με τα πόδια, όχι όπως στη φωτογραφία με το αυτοκίνητο, διασταυρωθήκαμε με μια αδέσποτη γάτα, που τρομαγμένη κρύφτηκε. Αμέσως ο Φοίβος μου είπε: "δεν τρόμαξε μαζί μου, εγώ φοράω ωραία ρούχα, έχουν χρώματα. Εσύ φοράς μαύρα". Κάτι πήγα να πω, μα κατάπια τη γλώσσα μου. Μου χε μόλις πει την αλήθεια του! Συνεχίσαμε τη βόλτα μας όπως πάντα! . . . #fivosvoutsas #toddlerwisdom #grief #ifeelyou #alwaystogether #family #loss #neverforgotten #blackclothes #yellowtshirt #lifeslowlypacesforward

A post shared by Αλίκη Κατσαβού (@alikikatsavou) on Oct 14, 2020 at 5:52am PDT