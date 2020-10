Σάκης Ρουβάς: Μας ξεναγεί στο υπέροχο θερμοκήπιό του

Όταν η αγάπη για την φύση μετατρέπεται σε ένα δημιουργικό χόμπι, το οποίο βοηθάει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα του τρόπου παραγωγής τροφίμων 🌱 #foodheroes #WorldFoodDay #greenhouse #gardening #growyourown #plants

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Oct 16, 2020 at 7:07am PDT