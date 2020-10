Χριστίνα Μπόμπα: Αυτή είναι η νέα της καθημερινή συνήθεια!

Αγαπημένη μου συνήθεια να αρχίζω ή να τελειώνω τη μέρα μου με μια βόλτα στη φύση! Στην περίπτωσή μου, μια βόλτα στο Λυκαββητό, μπορεί να με βοηθήσει να αδειάσω από την καθημερινότητα και να μου ανανεώσει τη σκέψη. Μην ξεχνάς να αφιερώνεις χρόνο στον εαυτό σου και σε αυτά που αγαπάς. Το αξίζεις! #naturelover

