Γιάννης Τσιμιτσέλης: Ξέσπασε για τα μέτρα στα θέατρα

Προς κύριο Τσιοδρα ,Χαρδαλιά και κυρία Μενδώνη και κυβέρνηση και κράτος και χώρα Σε μια χώρα που από το 2009 τουλάχιστον περνάει μια απίστευτη κρίση και τρώει τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν Τα είχαμε όλα στο ελληνικό θέατρο μας ήρθε και ο COVID-19 να Μας βάλει όλους στην οικονομική εντατική !!!! Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι πλέον υπερκορεσμενο χιλιάδες ηθοποιοί βιοπορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το θέατρο και λίγοι είναι οι τυχεροί που έχουν τηλεοπτική στέγη (ένας από αυτους είμαι και εγώ ) Ειλικρινά δεν ξέρω πως τα καταφέρνουν αυτοί οι συνάδελφοι που από τον προηγούμενο Μάρτιο είναι άνεργοι !!! Όλοι είχαμε την ελπίδα ότι το κακό πέρασε και ότι αυτό το χειμώνα θα ανοίξουν τα θέατρα κανονικά έστω και με μειωμένο αριθμό θεατών Αυτό όμως δεν συμβαίνει !!! Τα μέτρα που έχουν παρθεί για την λειτουργία των θεάτρων δεν είναι βιώσιμα για καμία παραγωγή Δεν γίνεται κανένα θέατρο να επιβιώσει με τόσους λίγους θεατές !!!! ΠΡΕΠΕΙ τα θέατρα να ανοίξουν με πληρότητα που να μπορεί να συντηρήσει παραγωγή και ηθοποιούς Δεν ζητάω ανοσία της αγέλης Ζητάω μέτρα και υποχρεώσεις για την ασφαλή λειτουργία και την υγεία των θεατών αλλά και την οικονομική υγεία των θεάτρων !!!!!!!!!!!!!!!!!

