Κρατερός Κατσούλης: Οι ευχές για τα γενέθλια της κόρης του, Αέλιας!

Μια ευχή αφήνω εδώ να ταξιδέψει... Να είσαι πάντα Καπετανιος ,στη ζωη σου ήλιε μου ... με καθαρή ψυχή , γενναίο βλέμμα σταθερά χέρια γοργό μυαλό καρδιά μεγάλη . Στα ταξίδια σου να γνωρίσεις θάλασσες πολλές όμορφες και διαφορετικές! Να είναι όλες σου οι στιγμές , μοναδικές! Και εσύ, ηλιος φωτεινός!! Χρόνια σου πολλά. Είσαι η ζωη της ζωής μου 🙏 #birthday #birthdaygirl #mygirl #kid #kids #love #september

