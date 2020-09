Χατζίδου – Παύλου: Το πρώτο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους, Μελίτας!

🙏🏼❤️ Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας! Εσείς που προσπαθείτε κ το θέλετε τόσο πολύ σας εύχομαι από καρδιας να τα καταφέρετε κ να είστε ευτυχισμένοι! Σε σας που δεν είστε σίγουροι κ το σκέφτεστε εύχομαι να σας δείξει ο θεός το δρόμο κ να γίνει ότι πραγματικά θα σας γεμίζει! Εσυ μανουλα που είσαι εγκυος κ νιωθεις ότι δεν την παλευεις άλλο,να ξερεις ότι θα ανταμειφθεις στο 100%! Αχ τα παιδάκια είναι ευλογία🙂 Κ σε σας που τα παιδάκια σας είναι ήρωες κ αυτή τη στιγμή ίσως είστε σε κάποιο νοσοκομείο εύχομαι να έχετε δύναμη κ κουράγιο κ γρήγορα να περάσουν όλα❤️ Με αγάπη Οικογένεια Παύλου 👨‍👩‍👧

A post shared by Eleni Hatzidou Pavlou (@eleni.hatzidou) on Sep 6, 2020 at 2:22am PDT