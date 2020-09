Channing Tatum: Aφιέρωσε το πρώτο του βιβλίο στην 6χρονη κόρη του

Ο Channing Tatum έγραψε βιβλίο και η αφιέρωση στην κόρη του, Έβερλι, συγκινεί. Το επερχόμενο παιδικό βιβλίο του ηθοποιού με τίτλο «The One And Only Sparkella» είναι αφιερωμένο στην 6χρονη πριγκίπισσά του.

«Για την Έβερλι, το πιο λαμπρό, μαγικό ον που έχω γνωρίσει ποτέ. Η μόνη μου επιθυμία είναι περισσότερος χρόνος σε αυτή τη ζωή για να έχω ρόλο σε όλες τις μαγικές σφαίρες που έχουμε δημιουργήσει. Αυτό ισχύει επίσης για όλους τους μπαμπάδες που μπορεί να έχουν ένα μικρό κορίτσι... Φορέστε οτιδήποτε, χορέψτε και γίνετε όσο πιο μαγικοί μπορείτε. Επειδή υπόσχομαι ότι θα επιστρέψουν την αγάπη» αναφέρει», έγραψε ο 40χρονος ηθοποιός στην αφιέρωσή του σύμφωνα με το People.