Πέτρος Κωστόπουλος: Οι τρυφερές ευχές στην κόρη του για τη γιορτή της

Δείτε στο βίντεο τι δήλωσε η Τζένη Μπαλατσινού στο Star για την εγκυμοσύνη της

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Πέτρο Κωστόπουλο και την πρώην σύζυγό και μητέρα των παιδιών του, Τζένη Μπαλατσινού, καθώς η μικρότερη κόρη τους, Αλεξάνδρα, είχε την ονομαστική της εορτή.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος θέλησε να ευχηθεί και δημόσια στην κόρη του κι έτσι, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της Αλεξάνδρας και έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά κορίτσι μου! You are the sunshine of my life… που τραγουδάει και ο Stevie», με την Αλεξάνδρα να σχολιάζει: «Love you».