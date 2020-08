«Εγκλήματα»: Ο Αλέκος και η Σωσώ ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια!

20 χρονια μετα..λιγες ριτιδες "εκφρασης" και γεματες τις καρδιες αγαπη και ευγνωμοσυνη που ξανασμιξαμε..@ketikonstantinou @ertsocial tourtatismamas🎂

A post shared by Konstadinos Koklas (@kostaskoklas) on Aug 27, 2020 at 10:15am PDT