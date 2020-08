Ζέτα Μακρυπούλια: Γυμνάζεται φορώντας το μαγιό της!

Έτσι θα σας πω καλησπέρα σήμερα!!! Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό σαν στάση σε κάποια γυμναστική. Θα το ονομάσω ανάποδη σανίδα. Αυτό είναι το mood της ημέρας! Όλα ανάποδα. Ή η αντίστροφη όψη της πραγματικότητας! ————————————————————————— #mood #view #summer #summer2020 #greece #upsidedown #moodoftheday

A post shared by @ zeta_makripoulia_official on Aug 27, 2020 at 2:45am PDT