Μακρυπούλια: Το αγαπημένο της νησί – Το επισκέπτεται πάνω από 10 χρόνια!

Ανεκτίμητο δώρο να κάνεις είκοσι βήματα και να βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα! Και σε τι θάλασσα!!!! Ούτε οδήγηση ούτε κουβαλήματα ούτε τίποτα. Αυτή είναι η απόλυτη ξεκούραση! Έρχομαι πάνω από δέκα χρόνια στην Κύθνο και κάθε φορά το αίσθημα είναι ίδιο! Αγαπώ αυτό το νησί για την ησυχία του και τις 99? (τώρα λένε ότι είναι 102) παραλίες του! Κάθε φορά που έρχομαι γεμίζουν τα μάτια μου εικόνες και η ψυχή μου ηρεμεί! Άγιος Σωστής @eneos_beach_villas 🙏 —————————————————————————— #αγιοςσωστης #κυθνος #lovekythnos #kytnos #greece #summer2020 #summer #gratitude

A post shared by @ zeta_makripoulia_official on Aug 24, 2020 at 3:15am PDT