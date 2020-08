Meghan Markle: Έχει γενέθλια – Δείτε τι της ευχήθηκε η Kate Middleton

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Τρίτη η σύζυγος του πρίγκιπα Harry, Meghan Markle.

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας της ευχήθηκε χρόνια πολλά, μέσω Twitter, σε ένδειξη καλών προθέσεων έπειτα από μια δύσκολη χρονιά για τις σχέσεις της πρώην ηθοποιού με το παλάτι που κορυφώθηκε με την εγκατάσταση του ζεύγους στις ΗΠΑ.

Ο επίσημος λογαριασμός των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ στο Twitter, ο οποίος ενημερώνει το κοινό για τις δραστηριότητες της βασίλισσας Ελισάβετ και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, ανέβασε μια φωτογραφία του 2018 της βασίλισσας με τη Meghan Markle, η οποία γιορτάζει τα 39 της χρόνια.

🎂🎈Wishing The Duchess of Sussex a very happy birthday!



📸 The Queen and The Duchess are pictured during a joint visit to Chester in 2018. pic.twitter.com/jTv8NmISYo