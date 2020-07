Βάσω Κολλιδά: Η full in love ανάρτηση για την επέτειο γάμου της!

Επέτειος γάμου σήμερα και όχι οτι είμαι απο τα άτομα που θυμάμαι ημερομηνίες και ετοιμάζω εκπλήξεις.Αυτο που κάνω είναι να ευγνωμονώ την ζωή για αυτό τον άντρα που έφερε στη ζωή μου και κάθε χρόνος να είναι καλύτερος απο τον επόμενο. Σ.Α.Π.Μ.Μ. #epetiosgamou #marriedlife #couplegoals #mylove

A post shared by Vaso Kollida (@vasso_kollida) on Jul 22, 2020 at 3:01am PDT