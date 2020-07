Χάρης Βαρθακούρης: Δείτε τη φωτογραφία-αφορμή για να γνωρίσει την Αντελίνα!

Έτσι πέρασαν Αντελίνα & Χάρης κατά τη διάρκεια της καραντίνας

Μπορεί να τσακώνονται συχνά-πυκνά, όπως είδαμε και στο «Globetrotters» του STAR, ωστόσο ο Χάρης κα η Αντελίνα Βαρθακούρη αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σόουμπιζ.

Με μια ξεχωριστή ανάρτηση στο Instagram, ο Χάρης αποκάλυψε για πρώτη φορά τη φωτογραφία που στάθηκε η αφορμή για να γνωριστούν μέσω… Facebook!

Στην τραβηγμένη πριν από 12 χρόνια φωτογραφία του, ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης έγραψε με χιούμορ: «ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ LIKE !! Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν 12 χρόνια στη Ζάκυνθο, στις 4 Αυγούστου του 2008. Ήμουν εκεί με τον πατέρα μου για μια συναυλία. Ωστόσο θέλω να καταλήξω αλλού. Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που έκανε like, ένα χρόνο μετά, Αύγουστο του 2009, μια Αντελίνα Τελώνη. Δεν την ήξερα. Την πρόσεξα όμως στη λίστα των...likers (!!). Μου άρεσε. Πήγα στις δικές της φωτογραφίες από περιέργεια. Έκανα τα δικά μου like... Τώρα αυτή η κοπέλα, Αντελίνα Βαρθακούρη πλέον, είναι στην κουζίνα και μαγειρεύει για να φάμε ενώ εγώ λίγο πιο ’κει, ανεβάζω φωτογραφίες στο Instagram και οι δυο κόρες μας, κάπου μέσα, βλέπουν ταινία... Όλα καλά».