Μαρίνα Ασλάνογλου: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο του γάμου της

Σαν σήμερα...Χρόνια μας πολλά αγάπη μου!!! Σε ευχαριστώ για το φως που γεμίζεις την ζωή μου❤️❤️❤️#4years #weddinganniversary#loveofmylife#myman#myotherhalf

A post shared by Marina Aslanoglou A (@marina_aslanoglou_official) on Jun 25, 2020 at 2:29am PDT