Έφυγε από τη ζωή η θρυλική Βρετανή τραγουδίστρια Βέρα Λιν

Έφυγε από τη ζωή η εμβληματική Βρετανή τραγουδίστρια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Βέρα Λιν.

Η… Σοφία Βέμπο του Ηνωμένου Βασιλείου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 103, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης η οικογένειά της.

Το εμβληματικό τραγούδι της «We’ll Meet Again» επικαλέστηκε πρόσφατα η Βασίλισσα Ελισάβετ, για να τονώσει το φρόνημα του Βρετανικού λαού στην πανδημία του κορωνοϊού.

Η Βέρα Λιν εμψύχωνε τα Βρετανικά στρατεύματα. Είχε τον τίτλο της «Αρραβωνιαστικιάς των ενόπλων δυνάμεων» και παρέμεινε σε όλη της την ζωή στήριγμα των στρατιωτών, για τους οποίους τραγούδησε -συχνά με κίνδυνο της ζωής της!- σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Ινδία.

Γεννημένη στις 20 Μαρτίου 1917, έγινε γνωστή μέσα από τα τραγούδια: «The White Cliffs of Dover», «There'll Always Be An England» και «If Only I Had Wings», με τα οποία εμψύχωνε τους Βρετανούς κατά τη διάρκεια του ναζιστικού βομβαρδισμού.