Έφυγε από τη ζωή μέλος θρυλικού γυναικείου γκρουπ

Στα 69 της έφυγε από τη ζωή η Bonnie Pointer, μία εκ των θρυλικών The Pointer Sisters.

Σύμφωνα με την αδερφή της Anita, η τραγουδίστρια πέθανε τη Δευτέρα, χωρίς να αποκαλύπτει τα αίτια του θανάτου της.

«Με μεγάλη μου λύπη ανακοινώνω στους θαυμαστές των The Pointer Sisters ότι η αδερφή μου, Bonnie, πέθανε το πρωί της Δευτέρας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Το συγκρότημα σημείωσε λαμπρή καριέρα τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με τεράστια παγκόσμια επιτυχία το «I’m so excited», αλλά και τα «Jump (For my love)», «Neutron Dance» κ.ά., ενώ έχει βραβευτεί με τρία Grammy.

Η επιτυχία τους «I'm so excited» ακούγεται μέχρι σήμερα

Το 1977 η Bonnie εγκατέλειψε τη μπάντα και ξεκίνησε σόλο καριέρα κάτω από τη δισκογραφική εταιρεία της Motown, κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ και το hit «Heaven Must Have Sent You».

So sorry to hear of the passing of Bonnie Pointer of the Pointer Sisters. My prayers & heartfelt condolences go out to her family, friends & fans. I pray peace for her family & that soon sweet memories of her will bring smiles to their faces before bringing tears to their eyes🙏🏾 pic.twitter.com/WTvZIo7xEu