Έλενα Τσαβαλιά: Οι γλυκές ευχές στον γιο της για τα γενέθλιά του!

28 / 5 / 2004❤️ Και σε μια στιγμή ο κόσμος όλος έγινε τόσο μικρός...μόνο εσύ❣️ Χρόνια πολλά, αντράκι μου! Σε λατρεύω ❤️ #happybirthday #myson #myeverything #sweetsixteen #iloveyou

A post shared by Elena Tsavalia (@elenatsavalia) on May 28, 2020 at 1:14am PDT