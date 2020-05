Τρύφωνας Σαμαράς: Αγνώριστος σε βιντεοταινία με τον Σωτήρη Μουστάκα!

Πολύ πριν χορέψει στο «Dancing with the stars», πολύ πριν παρουσιάσει τη δική του εκπομπή, πολύ πριν ανέβει στη σκηνή του «Just the 2 of us», ο πιο διάσημος κομμωτής στην Ελλάδα είχε ξεδιπλώνει το ταλέντο του στην υποκριτική!

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Τρύφωνας Σαμαράς ζήτησε από τη μητέρα του να παίξει σε ταινία, κι εκείνη απευθύνθηκε σε γραφείο βοηθητικών ηθοποιών.

Έτσι, σε πολύ νεαρή ηλικία συμμετείχε στην ταινία «Πάτερ Γκομένιος, Παντρεμένος με πεθερά» του 1982 με πρωταγωνιστή των Σωτήρη Μουτσάκα.

Άποψή μας... καλύτερα που ακολούθησε τον δρόμο της κομμωτικής!

