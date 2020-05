Στο χειρουργείο η Ζέτα Δούκα: Το μήνυμα της ηθοποιού μέσα από το νοσοκομείο

Η πρόληψη σώζει ζωές! Οι καθημερινοί ρυθμοί της ζωής μας και ιδιως αυτό που περάσαμε το τελευταίο τρίμηνο, συχνά μας απομακρύνουν από αυτά που είναι σημαντικά να κάνουμε προκειμένου να έχουμε υγεία. Κι όμως, για να είμαστε πραγματικά καλά Και να μην τρέχουμε τελευταία στιγμή να σώσουμε ό,τι μπορούμε, πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας, κάνοντας τις απαραίτητες εξετάσεις ελέγχοντας την κατάσταση του, ακολουθώντας τις συμβουλές του γιατρού μας. Ιδιαιτέρως εμείς οι γυναίκες, και σε αυτήν την ηλικία στην οποία βρίσκομαι εγώ, ο έλεγχος του αναπαραγωγικού μας συστήματος και των μαστών μας, καλό είναι να γίνεται κάθε εξάμηνο! Την προηγούμενη βδομάδα, από έναν απλό έλεγχο ρουτίνας, οδηγήθηκα στο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρέσω, χωρίς δεύτερη σκέψη, κάτι που ούτε φανταζόμουν ότι υπάρχει και μου δημιουργεί πρόβλημα! Είναι από αυτά που χαρακτηρίζεις σαν αστροπελέκια στη ζωή σου και μόνο έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσεις... Ευτυχώς, και σε αυτή την επείγουσα κατάσταση, είχα συμμάχους αποφασιστικούς κι αποτελεσματικούς! Καταρχάς, τον γυναικολόγο μου , Ηλία Χιντιπά, που έχει το σθένος και την καθαρή σκέψη να φέρεται αναλόγως στα δύσκολα ( όπως στον 26ωρο τοκετό μου που περάσαμε μαζί!), διατηρώντας παράλληλα τον καθησυχαστικό και γλυκό χαρακτήρα που με κάνει να τον εμπιστεύομαι και να τον αγαπώ τόσο πολύ! Τον ευχαριστώ από καρδιάς! ❤️ Έπειτα, ακόμα μια φορά μέσα σε αυτόν τον μήνα ( Που πρακτικά έχω περάσει περισσότερο χρόνο στον Όμιλο του Ιατρικού κέντρου Αθηνών παρά στο σπίτι μου, λόγω και του προβλήματος υγείας της μητέρας μου) , θέλω Να ευχαριστήσω την Ρίτσα Μπιρζαμάνη, Που μέσα από την ιδιότητα της ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο ιατρικό κέντρο, γνωριστήκαμε, μου φέρθηκε σαν αληθινή φίλη και διευκόλυνε οποιαδήποτε διαδικασία προκειμένου να μην χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Τελος, θέλω να πω στον άντρα μου, την οικογένεια μου και τους φίλους μου που έστελναν δύναμη διακριτικά κι από μακριά- καθότι κορωνοιος- ότι τους αγαπώ και θα Κάνω ότι μπορώ για να είμαι υγιής και δίπλα τους πολλά-πολλά χρόνια!

