Μάσκα προστασίας για τον κορωνοϊό με την... Καίτη Γαρμπή!

Οι συλλεκτικές #Kaitoji μάσκες μας ειναι εδώ!!! Δια χειρός @apostolosmitropoulos αγαπημένου μας σχεδιαστή! Οι καιτοτζιμάσκες μας φτιάχτηκαν για να μας φτιάξουν τη διάθεση αλλά και για να προσφέρουν μια σταγόνα ανακούφισης στους τετράποδους φίλους μας αφού το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα μοιραστεί σε φιλοζωικούς συλλόγους 🐾 🐶🐱 Τις προ παραγγελνετε αποκλειστικά από το e-shop της @panik_entertainment_group Προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τους γύρω μας και μαζί φτιάχνουμε κι εμεις μια ΚΙΒΩΤΟ για τα αδέσποτα ζώα! #kaitojiMasks #kaitoji

A post shared by Kaiti! (@kaitigarbi) on May 18, 2020 at 8:24am PDT