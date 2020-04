Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία που ανέβασε από την περίοδο της εγκυμοσύνης της

Πριν από δυο χρόνια περάσαμε το Πάσχα στην Αθήνα. Μόλις είχα μπει στο μήνα μου κι ανυπομονούσα να γνωρίσω τον γιο μου που μέχρι τότε έκανε αισθητή την παρουσία του με συνεχόμενες κλωτσιές. Πως περνούν τα χρόνια. Μου φαίνεται σαν χθες. Υγεία πάνω απ´όλα . #tbt

