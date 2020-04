Με ποιον… έσπασε ο Νίκος Μουτσινάς την καραντίνα;

Βαρέθηκε πολύ ο Νίκος Μουτσινάς και λίγο πριν επιστρέψει τηλεοπτικά, είπε να «σπάσει» την καραντίνα και να κάνει γυμναστική με έναν ιδιαίτερο… personal trainer!

Σε βίντεο που πόσταρε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, ο παρουσιαστής το έριξε στη γυμναστική παρέα με την Τζουτζούμπι, την πολυσυζητημένη, απίστευτα άτακτη γάτα του.

Στο απίστευτο βίντεο με τίτλο «Nikos Vs the cat» κάνει βαράκια με το γατί να του χώνει για τα καλά γρατζουνιές στο πρόσωπο. «Όταν προσπαθείς να εξηγήσεις στην Τζουτζουμπι πως δεν μπορείς να την πάρεις μαζί σου στην πρώτη εκπομπή. She is a fighter💪🏻Καταβαθος με αγαπάει... #μοντελλαιφ #quarantine #τζουτζουμπι» έγραψε ο Νίκος.