Τα γενέθλιά του έχει σήμερα o σύντροφος της Όλγας Φαρμάκη, Σταύρος Μαντόπουλος, και εκείνη θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Happy birthday to my better half», σχολίασε στη λεζάντα της τρυφερής φωτογραφίας που δημοσίευσε.

Το ζευγάρι είναι περίπου 2,5 χρόνια μαζί και συγκατοικεί.