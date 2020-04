Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Βρες την ισορροπία σου, σε ανισόρροπους καιρούς»

Το κόνσεπτ είναι «βρες την ισορροπία σου,σε ανισόρροπους καιρούς».Και δεν είναι εύκολο ,αλλά ούτε ακατόρθωτο.💪🏻 #life #true #balance #getbackup #neverstop #keepfighting #menoumespiti #wereinthistogether

Doretta Papadimitriou Apr 6, 2020