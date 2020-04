Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Σε τι την έχει ωφελήσει ο περιορισμός εξόδου!

Την αγάπη χωρίς όρια και την πηγαία χαρά που σου δινει κανείς μα κανείς δεν μπορεί να στη μολύνει. Στο δικό μας σπίτι μας έχει κάνει καλό ο περιορισμός εξόδου! 🙏😍 #ηαγαπηκανειθαυματα #family #electra #loveabsolutely

A post shared by Penelope (@penelopeanastasopoulou) on Apr 3, 2020 at 10:20am PDT