Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Το ξέσπασμά της για τον κορωνοϊό

Η ουσία της ζωής είναι στα πράγματα και στους ανθρώπους που αγαπάει ο καθένας μας. Ποιός το περίμενε ότι η ουσία της ζωής μας θα εξαρτιόταν από τον τάδε κύριο που αποφάσισε να φάει ένα ζώο που δεν πρέπει, και μετά ο φίλος του ταξίδεψε από την άλλη άκρη του κόσμου στη δική μας, που έχει φίλο τον ασυνείδητο γειτονά σου, που έχει ένα βηχαλάκι μωρέ και θα το εκτονώσει την ώρα που θα ψωνίζει δίπλα σου στο σούπερ μάρκετ, και εσύ θα φιλήσεις μετά με πολύ αγάπη τη μητέρα σου που έχει αναπνευστικό θέμα και τελικά δεν θα προλάβει ούτε αντίο να σου πει γιατί αυτό που την κόλλησες άθελά σου δεν έχει ακόμα γιατρειά... Six degrees of separation. Μάλλον το σύμπαν αποφάσισε να μας πάει σ' ένα σημείο 0 αφού από μόνοι μας δεν νιώσαμε ποτέ ποσο σημαντικό είναι να ζεις με αγάπη και συμπόνια. Τι σχέση έχει αυτό με τον κορονωιό θα μου πεις. Δες πόσο ανάγκη έχεις σήμερα ανθρώπους που δεν ξέρεις και η καθημερινότητά σου, τα απλά, τα πάλαι ποτέ αυτονόητά σου στηρίζονται σ' αυτούς. Στο delivery boy, στην κύρια που κρατάει τους λίγους χώρους που επιτρέπεται να διασχισεις αποστειρωμένους, στα παιδιά που δουλεύουν όλη μέρα στα σούπερ μάρκετ, στο νοσηλευτή που κρατάει το χέρι στον συνάνθρωπο που αργά ή γρήγορα θα είναι κάποιος δικός σου, ενώ βάζει σε κίνδυνο την υγεία του και μελανιάζει το πρόσωπο του απ' την πίεση της μάσκας που φοράει μέρες τώρα... Προτείνω αυτές τις μέρες που ΟΦΕΙΛΕΙΣ να κάτσεις σπίτι για να διασφαλίσεις το μέλλον των ανθρώπων που ΑΓΑΠΆΣ και όχι μονο, να αποφασίσεις, ότι όταν βγούμε από όλο αυτό καθαροί, χάρη σε ένα κάρο κόσμο που παλεύει για σένα ενώ εσύ απλά καλείσαι να κάτσεις σπίτι σου, θα ζεις την πολύτιμη ζωή σου συνειδητά και με σεβασμό στην ανάσα σου, και στη φύση, που στά 'χει δώσει όλα απλόχερα. Και στον άνθρωπο που σ' εξυπηρετεί. Και σε όποιον σου ζητάει βοήθεια και μπορείς να του την προσφέρεις. Και στα ζώα φίλε μου... Γιατί επειδή δεν φέρθηκες καλά στα ζώα σήμερα μάχεσαι για τη ζωή σου... Πάρε αγκαλιά ό, τι αγαπάς και πάρε δύναμη. #stayhome #μένουμε_σπίτι #lovesaves

