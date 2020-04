Αντελίνα για Χάρη Βαρθακούρη: «Με τον κορωνοϊό είμαστε καλύτερα από ποτέ!»

ΜΕΡΟΣ Β´ @tagkass @petros_tsakiris Δημήτρης Τοκούρογλου @gypsy.in.the.moon οι ήρωες πίσω απ’ τις κάμερες.Ακούραστοι, υπερταλαντούχοι, φίλοι καρδιάς, με απιστευτο μεράκι για ότι κάνουν.Σας ευχαριστώ για όλη σας την αγαπη και την προσοχή. @giorgos_krikorian και Μαρία Παππά τρομερό team, νέα παιδιά, γεμάτα ταλέντο, όρεξη που χαίρεσαι να δουλευεις μαζί τους. Ευχαριστώ θερμά την οικογένεια Βαρδινογιάννη και όλο το @starchanneltv γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ μου ότι μου έδωσαν την ευκαιρία και τις καλύτερες συνθήκες για να δουλέψω. Ευχαριστώ όλα τα κανάλια, τους παρουσιαστές, τα sites , τα περιοδικά και τις εφημερίδες που όλο αυτό το διάστημα με στήριξαν και μου αφιέρωσαν τον χρόνο τους. Κι ένα πελωωωωωωωωριο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους φίλους μου που είστε δίπλα μου απ’ την πρώτη μέρα με μεγάλη αγάπη και κατανόηση στα βήματα μου. Υπόσχομαι να είμαι δίπλα σας, να δουλεύω ακούραστα και να φανώ στο μέλλον αντάξια όλων αυτών των υπέροχων που ακούω τώρα. Το μέλλον το ξέρει μόνο ο Θεός και θα το αφήσω στα χέρια του όπως κάνω πάντα. ΣΑΣ ΛΑΤΡΕΥΩ ΟΟΟΟΛΟΥΣ!!!!ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!! @globetrottersgr σ’ ευχαριστώ για κάθε στιγμή...θα σε θυμάμαι πάντα!!!❤️❤️❤️🌹🌹🌹🙏🙏🙏🎄🎄🎄💕💕💕💐💐💐 #globetrottersgr #theend

