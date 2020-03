Λασκαράκη - Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην κόρη τους για τη γιορτή της

Μπορεί ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Βάσω Λασκαράκη να έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους, αλλά πάντα θα τους ενώνει η αγάπη τους για τη μικρή τους, Εύα.

Η 6χρονη κόρη των ηθοποιών είχε χθες, 25 Μαρτίου, την ονομαστική της εορτή και οι διάσημοι γονείς της έσπευσαν να της ευχηθούν με πολύ τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram.

Η Βάσω Λασκαράκη ανέβασε μια φωτογραφία της και τη συνόδευσε με το εξής μήνυμα: «Happy name day to you my love 💖Ευαγγελία 💖» (Χρόνια σου πολλά αγάπη μου Ευαγγελία).

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανήρτησε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας: «Χρόνια σου πολλλλλα κορίτσι μου όμορφο γυναικάρα μου ζωή μουυυυυυ!!!!!!!επισης χρόνια πολλά Μάνα να σε χαιρόμαστε και να μείνεις σπίτι για να σε χαιρόμαστε περισσότερα χρόνια !!!!!! #nameday #evangelia #mother #daughter».