Δούκισσα Νομικού: Η κίνηση του γιου της που τη συγκίνησε!

Και εκεί που βυθίζομαι στις σκέψεις μου για όλα όσα ζει η ανθρωπότητα, έρχεται ο γιος μου και μου δίνει ένα μικρό λουλούδι που μόλις έκοψε μόνος του από τον κήπο. Μου χαμογελάει. Το άλλο το κρατάει για την Αναστασία. Έτσι λέει. Ξαναχαμογελάει❤️ Μερικές φορές, εμείς οι μεγάλοι παίρνουμε δύναμη από τους μικρούς ήρωες της ζωής μας 🙏🏻 Μένουμε σπίτι για τα παιδιά μας, για τους γονείς μας, για τους παππούδες μας, για σένα, για μένα, για όλους. #menoumespiti

