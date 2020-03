H διπλή ανάρτηση της Ανδρίτσου για την κόρη της και την Ημέρα της Γυναίκας

Εφοδιάζουμε το σακίδιό μας με όνειρα,προσδοκίες,γνώσεις,δύναμη,επιμονή,υπομονή,ευγένια,σεβασμό,δημιουργικότητα,φαντασία,συναίσθημα,ένστικτο... Σηκωνόμαστε...πατάμε γερά στα πόδια μας...και ξεκινάμε τη μεγάλη μας βόλτα...♥️🦋🌺☀️🎈Χρονια πολλα σε όλες μας κοριτσιαααααα!!!!!!!!!!! #antheniamou #korimou #fwstiszwismou #walkinggirl #happywomensday #perfectwoman #beanythingyouwant #stiriksoustapodiasou #♥️♥️♥️♥️

A post shared by Vasiliki Andritsou Official (@vasiliki_andritsou) on Mar 7, 2020 at 10:40pm PST