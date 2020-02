Τζ. Θεωνά: Δημοσίευσε την πιο τρυφερή φωτογραφία του Δήμου με τον γιο τους

Όταν το παίρνεις σερί αλλά πας και παιδική χαρά! #θέλεικότσια #τααγόριαξενυχτάνε #όχιόχιδενκοιμάμαιπαίζουμε #μπάλα

A post shared by ᴊᴇɴɴʏ ᴛʜᴇᴏɴᴀ (@jennytheona) on Feb 27, 2020 at 5:51am PST