«Όταν χώρισα, πίστευα πως η ζωή τελειώνει» - Ποια ηθοποιός ένιωθε έτσι;

Πάμε να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα..... να έχουμε έναν όμορφο Φλεβάρη!!!🙏🏻💫❤️#happyday

A post shared by Matina Nikolaou (@matinanikolaou) on Feb 2, 2020 at 8:14am PST