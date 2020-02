«Έσκισε» ο «Τζόκερ» -και- στα BAFTA 2020 - Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές!

Ο Χοακίν Φίνιξ και η Ρενέ Ζελβέγκερ ήταν οι μεγάλοι νικητές των βραβείων BAFTA 2020. Όπως στις «Χρυσές Σφαίρες» και τα βραβεία «SAG», οι δύο ηθοποιοί κέρδισαν το βραβείο Α' ανδρικού και Α' γυναικείου ρόλου αντίστοιχα.

Ο Χοακίν Φίνιξ πήρε το βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ερμηνεία του στην ταινία «Τζόκερ», ενώ η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισε το Bafta Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Judy», στην οποία υποδύεται την θρυλική ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζούντι Γκάρλαντ.

Και οι δύο διεκδικούν το αντίστοιχο βραβείο Όσκαρ στα Όσκαρ της ερχόμενης Δευτέρας.

Ο Σαμ Μέντες είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας «1917» /Φωτογραφία AP Images

Επτά βραβεία κέρδισε το πολυσυζητημένο φιλμ «1917» του Σαμ Μέντες, ενώ τρία βραβεία κέρδισε το «Τζόκερ».

Οι νικητές των BAFTA 2020:

Καλύτερη Ταινία

«1917»

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

«1917»

Ντεμπούτο από Βρετανό συγγραφέα, σκηνοθέτη ή παραγωγό

«Bait» (Μαρκ Τζένκιν, σεναριογράφος/σκηνοθέτης, Κέιτ Μπάιερς, Λιν Γουέιτ, Παραγωγοί)

Ξενόγλωσση Ταινία

«Παράσιτα»

Ντοκιμαντέρ

«For Sama»

Animation

«Klaus»

Σκηνοθεσία

Σαμ Μέντες, «1917»

Πρωτότυπο Σενάριο

«Παράσιτα», Χαν Τζιν Γουόν, Μπονγκ Τζουν-χο

Διασκευασμένο Σενάριο

«Jojo Rabbit», Τάικα Γουατίτι

A΄ Ανδρικός Ρόλος

Χοακίν Φοίνιξ, «Joker»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Τζούντι»

B΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε στο... Χόλυγουντ»



B΄ Γυναικείος Ρόλος

Λόρα Ντερν, «Ιστορία Γάμου»

Μουσική

«Joker», Χίλντουρ Γκουνταντότιρ

Κάστινγκ

«Joker», Σάινα Μάρκοβιτζ

Φωτογραφία

«1917», Ρότζερ Ντίκινς

Μοντάζ

«Κόντρα σε Όλα», Άντριου Μπάκλαντ, Μάικλ Μακκάσκερ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«1917»

«Ο Ιρλανδός»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Κάποτε στο... Χόλυγουντ»

Μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της βραδιάς άνηκε στη Σαρλίζ Θερόν /Φωτογραφία AP Images

Kοστούμια

«Μικρές Κυρίες»

Mακιγιάζ και Κομμώσεις

«Βόμβα»

Ήχος

«1917»

Ειδικά Οπτικά Εφέ

«1917»

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

«Learning To Skateboard In A Warzone» (If You’re A Girl)

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Animation

«Grandad Was A Romantic»

Ανερχόμενος Σταρ

Μάικλ Γουόρντ

Τιμητικό Βραβείο

Άντι Σέρκις