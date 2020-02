Δ.Βανδή: Πότε κατάλαβε ότι ήθελε για πατέρα των παιδιών της τον Ντέμη

Η ευτυχία είναι στιγμές,είναι οι επιλογές σου και είναι στο χέρι σου-με υγεία πάνω από όλα- να φτιάξεις Εσυ τη ζωή που θέλεις να ζήσεις! Μη ξεχνάς ποτε να φροντίζεις το 10χρονο παιδί που ζει μέσα σου! Να έχεις φίλους,να γελάς,να χορεύεις,να αφήνεις τον ήλιο να σε χαϊδεύει κάνοντας βόλτες το χειμώνα,να πιεις μια ζέστη σοκολάτα,να παίρνεις τηλέφωνο τους φίλους σου και εννοείται τον μπαμπά και τη μαμα που ζουν μακρυά σου,να γυμνάζεσαι,να τρως σωστά,να μη φοβάσαι τα μαύρα νερά στη θάλασσα,να βγαίνεις για φαγητό,να κανεις χαρες στον εαυτό σου,να μάθεις να λες όχι,να διαφωνείς,να είσαι ευγενικός,να έχεις υπομονή να ακούς τα προβλήματα των φίλων σου,να παίζεις παιγνίδια, να μη βαριέσαι,να βαριέσαι καμμία φορά,να λες σ’αγαπω,να διασκεδάζεις,να κανεις όνειρα μεγάλα,να είσαι πειθαρχημένος στους στόχους σου,να είσαι ευελικτος σε αυτά που σου προκύπτουν,να τολμάς,να βάζεις μουσική και να τραγουδάς,να ελέγχεις το θυμό σου,να διαβάζεις,να αλλάξεις κουρεμα,να μην υποθετεις αλλα να επικοινωνεις όταν κάτι σε απασχολεί,να μην πηγαίνεις συνέχεια από τον ίδιο δρόμο,να κανεις ένα ταξίδι και τέλος να κανεις ΛΑΘΗ που θα σε πάνε ΜΠΡΟΣΤΑ! Υγεία και όλα τα παραπάνω 😂😂σας ευχομαι για το 2019!

