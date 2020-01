Η Αναστασοπούλου αποχαιρετά την Μπρόγιερ: «Κοριτσάκι στην ψυχή...»

Είναι τρελό πόση διαφορά μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή σου μέσα σε λίγους μήνες. Έτσι ξαφνικά... Κι ας μη σου άρεσαν τα μαλλιά μου, με έχρισες καινούρια Ελενίτσα με περίσσια αγάπη... Μικρό κοριτσάκι στην ψυχή, στο σώμα μιας υπεροχής κυρίας... Πόσο λυπάμαι... #έρρικαμπρόγιερ #pariziana

A post shared by Penelope (@penelopeanastasopoulou) on Jan 5, 2020 at 4:39am PST