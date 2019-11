Γιάννης Κότσιρας: Στην κουζίνα πλένει μπιμπερό μαζί με τον γιο του!

Να εδώ είπαμε να βοηθήσουμε λίγο την μαμά και να πλύνουμε τα μπιμπερό. #yiannis_kotsiras #yasalam #this_is_life #this_is_happiness

A post shared by Yannis Kotsiras (@yanniskotsiras.official) on Nov 14, 2019 at 7:11am PST