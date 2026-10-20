Η κυβέρνηση είναι σε εγρήγορση για τις αυριανές μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις και ο στόχος είναι να μην «ξεφύγουν» τα πράγματα.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, υπάρχει ένας αυτονόητος συναγερμός λόγω και των όσων συμβαίνουν σε γειτονικές χώρες και στη Γαλλία. Το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι οι διαδηλώσεις είναι απολύτως θεμιτές, αλλά δεν πρέπει να γίνουν έκτροπα και επεισόδια. Δεν πρέπει δηλαδή να δοθεί πάτημα σε όσους απεργάζονται «περίεργα σχέδια» να τα υλοποιήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πολιτικού αναλυτή του Star, σήμερα το μεσημέρι πήγε από το Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και συζήτησε εφ' όλης της ύλης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο για τον αστυνομικό σχεδιασμό όσο και για τις πληροφορίες που υπάρχουν.

Η ανησυχία είναι να μην υπάρξουν κάποιοι που θα επιχειρήσουν σκόπιμα να δημιουργήσουν επεισόδια και άρα να παράξουν μια εικόνα εκτρόπων που θα βρει μιμητές αμέσως μετά.

Όπως πρόσθεσε, βεβαίως το μήνυμα είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία, ούτε από οικονομικής άποψης ούτε από κοινωνικής άποψης. Βεβαίως, όσο στο Μαξίμου βλέπουν κόμματα να δελεάζονται από την εικόνα αναρχίας στη Γαλλία, τόσο θα προβάλλουν το μήνυμα της πολιτικής σταθερότητας.

